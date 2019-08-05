Названы причины лидирования Петербурга по числу психически больных

"Больше людей – больше заболеваний, причем любых, не только психических". Фото: pixabay

"Больше людей – больше заболеваний, причем любых, не только психических". Фото: pixabay

Согласно данным Минздрава, в прошлом году Петербург стал лидером среди городов России по количеству впервые выявленных психических заболеваний.

За все 12 месяцев прошлого года в Петербурге зафиксировано 4 783 новых случая слабоумия, психоза, шизофрении и других душевных и умственных расстройств. Этот показатель в полтора раза выше, чем в Москве, которая заняла второе место «рейтинга». Об этом пишет «Комсомольская правда Петербург».

Главный психиатр комитета по здравоохранению Петербурга Александр Софронов призвал не обращать внимания на цифры и не поддаваться панике, т.к. 4,8 тысячи человек — это всего 0,08% от населения города.

По мнению доктора медицинских наук, профессора психиатрии Михаила Виноградова, лидерами в списке стали Петербург и Москва по причине того, что в эти города едут больше всего людей со всей страны.

«Больше людей – больше заболеваний, причем любых, не только психических», — утверждает профессор.

Также он предполагает, что в Москве обратившегося пациента сразу берут под наблюдение и ставят на учет, в то время как Петербург в этом отношении более лояльный. «Поэтому, мне кажется, разумно будет предположить, что в Северной столице к психиатрам обращаются чаще – отсюда и совсем другие цифры в статистике», — говорит доктор.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Боярский объяснил, откуда в Петербурге столько «психов».