Трубы на Васильевском острове лопаются и без испытаний

Трубы на Васильевском острове лопаются и без испытаний
Дорогу застилает пар. Фото: скриншот https://vk.com/spb_today

Автомобили на проспекте Кораблестроителей стоят в горячей воде.

Труба с горячей водой дала течь на проспекте Кораблестроителей. Автомобили оказались в искусственном озере, а дорогу застилает пар.

Жители Василеостровского района Санкт-Петербурга сообщили о происшествии поздним вечером в понедельник 5 августа в социальных сетях. На сайте “Теплосети Санкт-Петербурга” нет информации о внештатных ситуациях, так что пока неясно, когда прорыв устранят и лишатся ли жители ближайших домов горячей воды.

На Васильевском острове Петербурга дважды проводили гидравлические испытания труб для обнаружения слабых участков в июле — последние из них прошли 29 июля и принесли новые аварии. Сейчас труба лопнула без всяких испытаний — осень для жителей Василеостровского района грозит стать холодной.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что повторные испытания на Васильевском острове привели к новым прорывам.

Василеостровский район васильевский остров гидравлические испытания горячая вода прорыв трубы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Испанский ученый создал гидрид обезьяны и человека
Семилетняя девочка, избитая в Ингушетии, лишится руки
Трубы на Васильевском острове лопаются и без испытаний
Раскрыта личность американского вампира-туберкулезника
NASA объяснило, как посадит космодесантников на Марс
Илон Маск покоряет Twitter Елизаветой II и Телепузиками
Северное сияние ждет жителей Ленобласти этой ночью
Девушка с битой отстояла право проезда по тротуару Комендантского