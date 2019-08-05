Трубы на Васильевском острове лопаются и без испытаний

Автомобили на проспекте Кораблестроителей стоят в горячей воде.

Труба с горячей водой дала течь на проспекте Кораблестроителей. Автомобили оказались в искусственном озере, а дорогу застилает пар.

Жители Василеостровского района Санкт-Петербурга сообщили о происшествии поздним вечером в понедельник 5 августа в социальных сетях. На сайте “Теплосети Санкт-Петербурга” нет информации о внештатных ситуациях, так что пока неясно, когда прорыв устранят и лишатся ли жители ближайших домов горячей воды.

На Васильевском острове Петербурга дважды проводили гидравлические испытания труб для обнаружения слабых участков в июле — последние из них прошли 29 июля и принесли новые аварии. Сейчас труба лопнула без всяких испытаний — осень для жителей Василеостровского района грозит стать холодной.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что повторные испытания на Васильевском острове привели к новым прорывам.