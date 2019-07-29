Новые испытания труб на Васильевском привели к новым прорывам

На Шевченко трубу прорвало в двух местах сразу. Фото: скриншот видео

На Шевченко трубу прорвало в двух местах сразу. Фото: скриншот видео

Жители Санкт-Петербурга сообщили об авариях на Шевченко, Наличной и Железноводской.

Повторные испытания теплосетей на Васильевском острове привели к новом прорывам. Вечером в понедельник в двух местах прорвало трубу на улице Шевченко.

Авария произошла между домами 17 и 19, сообщили Gazeta.SPb очевидцы происшествия 29 июля. Фонтаны воды достигают в высоту нескольких метров.

“Теплосеть Санкт-Петербурга” первоначально устроила испытания в Василеостровском районе Петербурга 23 и 24 июля — они вскрыли множество проблем с трубами. Температура воды составляет не больше 40 градусов, но вода затапливает тротуары, часто в местах аварии оказываются автомобили.

Затопления в результате новых испытаний зафиксировали на Наличной улице и на Железноводской.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что “Теплосеть” предупредила о повторной проверке труб.