Новые испытания труб на Васильевском привели к новым прорывам

Жители Санкт-Петербурга сообщили об авариях на Шевченко, Наличной и Железноводской.
Повторные испытания теплосетей на Васильевском острове привели к новом прорывам. Вечером в понедельник в двух местах прорвало трубу на улице Шевченко.
Авария произошла между домами 17 и 19, сообщили Gazeta.SPb очевидцы происшествия 29 июля. Фонтаны воды достигают в высоту нескольких метров.
“Теплосеть Санкт-Петербурга” первоначально устроила испытания в Василеостровском районе Петербурга 23 и 24 июля — они вскрыли множество проблем с трубами. Температура воды составляет не больше 40 градусов, но вода затапливает тротуары, часто в местах аварии оказываются автомобили.
Затопления в результате новых испытаний зафиксировали на Наличной улице и на Железноводской.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что “Теплосеть” предупредила о повторной проверке труб.