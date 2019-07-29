«Теплосеть» предупреждает о повторной проверке труб на Васильевском

&#171;Теплосеть&#187; предупреждает о повторной проверке труб на Васильевском
Фото: Pixabay

В прошлый раз специалиста удалось выяснить множество дефектов.

Об этом стало известно сегодня, 29 июля. Обо всем сообщает пресс-служба АО «Теплосеть». Сотрудники компании проведут гидравлические испытания, чтобы понять, в каком состоянии находятся трубы и нет ли нужды в том, чтобы починить какую-нибудь из них до наступления отопительного сезона.

В зону тестирования включили магистрали н Наличной улице, у Шкиперского протока, на Шевченко, Гаванской, Парусной улицах, улице Кораблестроителей, в Галерном и Адмиральском проездах, а также на Кожевенной линии и площади Морской Славы.

Напоминаем, что испытания уже проводились пару дней назад – они завершились не очень удачно. То здесь, то там из-под земли били «фонтаны», о которых сообщали петербуржцы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Теплосеть» устраняет последствия третьего прорыва трубы на Васильевском острове.

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