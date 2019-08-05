Дедушка Гитлера был евреем, считает историк

Нацисты позже подкорректировали родословную своего лидера.

Доктор Леонард Сакс представил доказательства, что бабушка Адольфа Гитлера зачала единственное дитя от еврея, жившего в австрийском городе Грац. Историк предполагает, что сторонники нацизма позже подкорректировали родословную немецкого лидера.

Само предположение не ново: еще личный адвокат Гилера Ганс Франк заявлял о еврейских корнях своего начальника, но его слова позже опровергли другие исследователи, заявив, что евреи никогда не жили в Граце — в частности этим занимался Николаус вон Прерадович.

Сакс поднял архивы с начала XIX века и нашел подтверждения тому, что еврейская община жила в городе еще до 1850 года. Историк считает, что Прерадович сам симпатизировал нацистам и был оскорблен самой идеей того, что Гитлер может быть на четверть евреем, сообщает MailOnline. Интересно, что такая теория не радует и самих евреев, уверен Сакс.

Мария Анна Шикльгрубер, бабушка Гитлера была бедной австрийской крестьянкой. Она родила отца немецкого лидера Алуиза в 42 года вне брака. При этом она не стала раскрывать личность отца, а позже вышла замуж за Йоханна Георга Гитлера — его позже и называли официальным отцом Гитлера в Третьем Рейхе, считает Сакс.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что испанское СМИ пожалело сторонников нацистской Германии и осудило СССР.