Не все россияне готовы соблюдать дресс-код на работе

Чаще всего от соблюдения дресс-кода отказываются люди в возрасте от 25-34 лет. Фото: pixabay.com

Чаще всего от соблюдения дресс-кода отказываются люди в возрасте от 25-34 лет. Фото: pixabay.com

Эксперты провели опрос и узнали, сколько жителей России готовы отказаться от получения работы из-за строгого дресс-кода.

Исходя из исследований компании HeadHunter, 18% жителей России готовы отказаться от подходящей работы из-за строгих требований к дресс-коду. 39% ответили, что точно согласились бы на понравившуюся вакансию, несмотря на строгий внешний вид. И 30% не уверены в ответе.

Большинство людей, среди тех, кто точно или скорее всего не пошел бы на работу из-за соблюдения строгого дресс-кода, находятся в возрасте от 25 до 34 лет.

Также, результаты опроса показали, что строгие правила в рабочей одежде присутствуют у 11% людей. 12% рассказали, что обязаны находиться в форме от начала и до конца рабочего дня. У 38% опрошенных строгие правила в одежде отсутствуют, однако есть определенные требования относительно делового стиля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о принятии депутатами законопроекта о дресс-коде.