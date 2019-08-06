Из квартиры в Приморском районе украли на 2 миллиона рублей

Сотрудники правоохранительных органов Приморского района расследуют квартирную кражу.

По данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в понедельник, 5 августа, в отдел полиции Приморского района обратился 40-летний местный житель. Он рассказал от том, что в период со 2 по 5 августа неизвестные злоумышленники проникли в его квартиру, находящуюся на улице Круговая и украли денежные средства и ювелирные изделия. Общая сумма ущерба оценивается в 2 миллиона рублей.

Правоохранительные органы разыскивают подозреваемых. ВОзбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из квартиры юриста в Невском районе украли валюту и украшения на 19,5 миллионов. Из дома, по словам хозяйки, исчезли ювелирные украшения, дорогостоящие мужские и женские часы и наличные — порядка 15 млн 800 тыс. в рублях и около 50 тыс. евро. Общий ущерб составил 19,5 млн рублей.