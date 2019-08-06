В Петербурге еще один болельщик задержан за нападение на омоновца

Футбольный фанат ударил сотрудника ОМОН, тем самым нанеся ему серьезные травмы. Вечером 3 августа на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге, после завершения футбольного матча «Зенит» — «Краснодар», между болельщиками и сотрудниками ОМОН произошел конфликт.

По данным ГСУ СК России по Петербургу, один из фанатов, действуя из хулиганских побуждений, ударил сотрудника ОМОН, находившегося при исполнении. Подозреваемый нанес ему черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей лицевого отдела черепа.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Им оказался местный житель 1991 года рождения.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Следствие настаивает на избрание в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что задержан подозреваемый в нападении на омоновца.