Задержан подозреваемый в нападении на омоновца

В Петербурге задержан 25-летний мужчина, который подозревается в том, что на матче «Зенит» — «Краснодар» он кинул камень в сотрудника ОМОНа и повредил ему глаз.

По факту нападения на омоновца на стадионе «Газпром-Арена» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Следствие полагает, что подозреваемый ударил заместителя командира оперативного батальона ОМОНа «умышленно и из хулиганских побуждений». Следственный комитет собирается ходатайствовать о помещении парня в СИЗО.

Матч 3 августа ознаменовался конфликтом между ОМОНом и болельщиками. Фанатам было тесно в загончике для курящих, и толпа попыталась раздвинуть загородки, что спровоцировало потасовку и решительные действия омоновцев. К административной ответственности были привлечены 17 болельщиков. Футбольный клуб «Зенит» распространил сообщение, в котором пообещал провести расследование инцидента в сотрудничестве с полицией. Кроме того, ситуация привлекла внимание представителей российской премьер-лиги, которые также пообещали разобраться в произошедшем.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в столкновении с фанатами на матче «Зенит» — «Краснодар» омоновец получил травму.