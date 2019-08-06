Беженец в Германии покусал женщину-полицейского и ее собаку

Беженец в Германии покусал женщину-полицейского и ее собаку
Полицейские собаки в Германии, как оказалось, рискуют быть покусанными людьми. Фото: pixabay.com

На юго-западе Германии в городе Ротвайле в этот уикенд прошел фестиваль, на котором полиция задержала беженца, пугавшего публику ножом.

Очевидцы, обратившиеся к блюстителям закона, утверждали, что мигрант нападал на посетителей праздника. На место происшествия прибыла группа полицейских, которые поймали нарушителя, сообщает germania.one. Когда 28-летнего беженца вели в машину, он укусил женщину-полицейского и бросился бежать. Ему преградила путь служебная собака, которую мигрант также покусал, однако от погони он не ушел и был препровожден в участок. Теперь мужчине предъявлено обвинение в нападении на полицейского и сопротивлении при задержании.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что письмо в бутылке с Гавайев прочли в Калифорнии спустя 10 лет

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Беженец в Германии покусал женщину-полицейского и ее собаку
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