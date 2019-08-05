Письмо в бутылке с Гавайев прочли в Калифорнии спустя 10 лет

Письмо в бутылке с Гавайев прочли в Калифорнии спустя 10 лет
Бутылку выловили в 77 км от Сан-Франциско. Фото: pixabay.com

Послание проплыло к Филиппинам, Азии и по Аляскинскому заливу.

Житель Калифорнии Эрик Макдермонт нашел бутылку с письмом, когда чистил реку в 77 км от Сан-Франциско. Письмо отправили три близнеца в возрасте 4, 7 и 10 лет в 2006 году.

Макдермонт несколько месяцев искал отправителей и нашел: семья Брикеров тоже живет в Калифорнии, а их дети уже подросли — один из заканчивает колледж, второй женился. Брикеры решили бросить бутылку в море во время путешествия на Гавайи, к этой идее их подтолкнул друг семьи, заядлый путешественник.

Путь по прямой занимает 8 часов на самолете — но бутылка пошла в другую сторону. Фото: Google.Maps

Океанограф Джон Ларгьер заявил AP News, что бутылка прошла от Гавайских островов к Филиппинам и Азии, пока не проплыла по Заливу Аляски к берегам Калифорнии. Расстояние между Гавайями и Калифорнией составляет около 2,5 тысяч миль — по прямой.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в лесу Ленобласти нашли тайник с сокровищами.

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