Петербуржцу вернули уплаченную сумму за двери в двойном размере

компания не торопилась возвращать двери, а позже забыла и про деньги. Фото: pixabay.com

компания не торопилась возвращать двери, а позже забыла и про деньги. Фото: pixabay.com

Гражданин Санкт-Петербурга обратился в службу Роспотребнадзора с жалобой и добился справедливости: за непоставку межкомнатных дверей компания выплатит клиенту крупную сумму.

Как сообщает Роспотребнадзор, договор на приобретение межкомнатных дверей был заключен между потребителем и компанией в августе 2018 года. Общая сумма заказа составила более 150 тыс. рублей, покупку мужчина оплатил сразу же при заказе.

В течение 45 дней после оформления договора, покупатель должен был получить свой заказ, но срок получения несколько раз переносили. В результате двери покупателю так и не доставили, из-за чего он потребовал вернуть деньги за товар. Но и возвращать денежные средства компания не торопилась.

После мужчина направился в Куйбышевский районный суд Петербурга. По закону «О защите прав потребителей» иск был удовлетворен. С компании взыскали более 250 тыс. рублей и моральную компенсацию в размере 10 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о сотруднике Роспотребнадзора, которому удалось отделаться проверкой.