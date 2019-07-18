Сотрудник Роспотребнадзора отделался предупреждением за незаконную проверку

Прокуратура Центрального района Петербурга обнаружила нарушения в госконтроле бизнеса.

Прокуратура Петербурга проверила, как в центре города защищают права компаний и индивидуальных предпринимателей. Выяснилось, что один из сотрудников Роспотребнадзора нарушал порядок госконтроля.

Нарушение оказалось связано с проверкой деятельности одного из бизнесменов Петербурга без законных оснований, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга в четверг 18 июля. Теперь в отношении сотрудника ТО Управления Роспотребнадзора Петербурга в Адмиралтейском, Центральном и Василеостровском районах возбуждено дело об административном нарушении.

Дело рассмотрел один из мировых судей Санкт-Петербурга и вынес чиновнику предупреждение в качестве наказания.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что руководители коммерческой фирмы обманули государство на 20 млн рублей.