В Петербурге возбудили дело о мошенничестве с субсидиями на 20 млн

Для написания научной работы взяли человека без нужной квалификации и образования. Фото: pixabay.com

Для написания научной работы взяли человека без нужной квалификации и образования. Фото: pixabay.com

Научная работа обошлась в 20 раз меньше, чем заявили руководители организации.

Коммерческая организация похитила у государства около 20 млн рублей. Руководители задержаны, их обвинили в мошенничестве с субсидиями.

Организация (ее название не раскрывают) получила субсидии по госпрограмме в 2016 году в Санкт-Петербурге якобы за научные работы в области промышленности. Руководители организации попросили властей компенсировать расходы на исследования. Однако позже правоохранительные органы выяснили, что стоимость работ составляла в 20 раз меньше, чем та сумма, которую на них дали, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти. Злоумышленники специально нашли того, чья квалификация и образование не позволяли ему писать научные работы.

На территории Петербург и Москвы уже провели обыски, полиция нашли материалы, которые в будущем могут пригодиться следствию.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге на Петроградской стороне отобрали деньги и авто у молодого человека.