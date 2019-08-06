В Петербурге возбудили уголовное дело из-за развратных действий в отношении мальчика

В Петербурге возбудили уголовное дело из-за развратных действий в отношении мальчика
Фото: Рixabay

Подозреваемого уже задержали, сейчас уже избирают меру пресечения.

Об этом стало известно сегодня, 6 августа. Обо всем рассказали в Главном Следственном управлении СК по Санкт-Петербургу. В совершении преступления подозревают 30-летнего мужчину. Его смогли задержать во на Боровой улице во Фрунзенском районе и предъявили ему обвинение.

Напоминаем, что причиной стали развратные действия, совершенные подозреваемым в отношении 13-летнего подростка. Все случилось еще в воскресенье.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Ленинградской области осудят рецидивиста за изнасилование и убийство тещи. 32-летний мужчина обманом заманил к себе домой бывшую тещу — он пообещал отдать алименты на содержание своей дочери. В ходе ссоры обвиняемый избил 58-летнюю женщину и надругался над ней, после чего мужчина задушил пенсионерку и спрятал тело в подвал.

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