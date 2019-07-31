В Ленобласти осудят рецидивиста за изнасилование и убийство тещи

Обвиняемый избил 58-летнюю женщину и надругался над ней, после чего мужчина задушил пенсионерку и спрятал тело в подвал. Фото: pixabay

Обвиняемый избил 58-летнюю женщину и надругался над ней, после чего мужчина задушил пенсионерку и спрятал тело в подвал. Фото: pixabay

Суд рассмотрит уголовное дело ранее судимого мужчины, которого подозревают в изнасиловании и убийстве бывшей тещи. Женщину нашли в подвале.

О предстоящем суде над рецидивистом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти. По версии следствия, инцидент произошел 2 августе прошлого года в частном доме в Тихвине. 32-летний мужчина обманом заманил к себе домой бывшую тещу — он пообещал отдать алименты на содержание своей дочери.

В ходе ссоры обвиняемый избил 58-летнюю женщину и надругался над ней, после чего мужчина задушил пенсионерку и спрятал тело в подвал.

После произошедшего мужчина сменил место жительства.

Ранее обвиняемого судили за аналогичные преступления. На данный момент он заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Калининском районе 54-летний гражданин изнасиловал девушку. Был задержан 54-летний ранее судимый гражданин. Он полностью изобличен в совершении насильственных действий в отношении 27-летней девушки.