В Калининском районе 54-летний гражданин изнасиловал девушку

В понедельник, 29 июля, в отделение полиции Калининского района Санкт-Петербурга обратилась соседка пострадавшей.

Она рассказала сотрудникам полиции, что в соседней от неё квартире одного из домов по проспекту Культуры мужчина изнасиловал её соседку, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате оперативно-розыскных действий сотрудниками правоохранительных органов был задержан 54-летний ранее судимый гражданин. Он полностью изобличен в совершении насильственных действий в отношении 27-летней девушки, которая является гражданкой одного из сопредельных государств и работает архитектором.

Принимается решение по вопросу возбуждения уголовного дела. Подозреваемый помещен под административный надзор в службу участковых уполномоченных полиции.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученик седьмого класса подозревается в автоугоне в Ленинградской области.