Женщина, находившаяся в федеральном розыске, попалась за распитием алкоголя в Петербурге

Ее уже арестовали, в скором времени подозреваемую передадут инициаторам федерального розыска.

Об этом стало известно сегодня, 6 августа. Обо всем сообщает пресс-служба УВО. В сообщении сказано, что женщину задержали на улице Вавилова в понедельник из-за совершенного ею административного правонарушения – она распивала алкоголь в общественном месте.

Позже выяснилось, что обвиняемая находится в федеральном розыске – она преступила закон на территории Удмуртской Республики и какое-то время благополучно уходила от наказания. Уточняется, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело из-за кражи.

«Задержанная была передана сотрудникам 6 отдела полиции. В дальнейшем женщина будет передана инициаторам розыска»,

— говорится в сообщении.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в избиении кондуктора.