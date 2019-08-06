В Петербурге задержан подозреваемый в избиении кондуктора

В Петербурге задержан подозреваемый в избиении кондуктора
Фото: кадр видео

Злоумышленник самостоятельно пришел в полицию и дал явку с повинной.

Напомним, что в ночь на 24 июля в полицию обратилась женщина-кондуктор и рассказала, что при проезде в троллейбусе в Кировском районе в ходе конфликта неизвестный мужчина нанес ей телесные повреждения.

По факту данного преступления было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное в транспорте общего пользования»).

В понедельник, 5 августа, злоумышленник самостоятельно пришел в полицию и написал явку с повинной. Преступников оказался 28-летний безработный житель Петербурга. Мужчину задержали в порядке статьи 91 УПК РФ, сообщают в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Дознание по уголовному делу продолжается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец рассказал об избиении кондуктора из-за отказа вернуть деньги за билет. В сеть попало видео, на котором видно, как агрессивно настроенный мужчина бьет женщину.

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