Супругов, прихвативших на митинг сына, собираются лишать родительских прав

Требование выдвинула прокуратура и уже подала иск в суд.

Об этом стало известно сегодня, 6 августа. Обо всем сообщается на сайте надзорного ведомства. Пара участвовала в несогласованной протестной акции в Москве 27 июля. Они пришли вместе со своим малолетним сыном, что прокуратура расценила как безразличное отношение к безопасности ребенка. Сотрудники правоохранительных органов отметили, что мальчика после акции нанесен не только физический, но и моральный вред.

«Таким образом, супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына»,

—считают в прокуратуре.

При этом в ведомстве подчеркнули, что отец ребенка не

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Захарова увидела западный след в несогласованных митингах в Москве. Она заявила, что посольство США в России принимало участие в оповещении населения о несогласованных митингах. Так, в соцсетях публиковалась информация об акциях и маршруты.