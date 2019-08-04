Захарова увидела западный след в несогласованных митингах в Москве

В МИД считают, что дипломаты других стран зря занимались информированием об акциях в стране.

Об этом стало известно сегодня, 4 августа. Обо всем представитель МИД Мария Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1». Она заявила, что посольство США в России принимало участие в оповещении населения о несогласованных митингах. Так, в соцсетях публиковалась информация об акциях и маршруты. Дипломаты просили не принимать участия в митингах, но, как считает Захарова, люди восприняли все по всему.

Представитель МИД думает, что все это делалось специально. Она не понимает, почему США вмешивается не в свое дело, когда постоянно винит во всех бедах Россию.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Захарова рассказала о приписанной журналистом BВC Путину цитате. Она все выяснила и написала в своем Facebook, что данная цитата принадлежит государственному секретарю США Майку Помпео.