На Софийской из магазина изъяли более 700 литров алкоголя

Изъятая алкогольная продукция будет уничтожена. Фото: Рixabay
Алкоголь был изъят. Фото: Pixabay

У горе-предпринимателя не было документов, подтверждающих право реализовывать спиртные напитки.

Об этом стало известно сегодня, 6 августа. Подробностями поделились на сайте прокуратуры Санкт-Петербург. В ходе проверки во Фрунзенском районе сотрудники правоохранительных органов нашли на Софийской улице нежилое складское помещение, в котором хранилась алкогольная продукция. Все спиртные напитки, более 700 литров алкоголя, изъяли, так как у предпринимателя не было лицензии и документов, подтверждающих ее качество.

В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении. Все материалы дела уже переданы в Арбитражный суд Санкт-Петербурга.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что водителей, страдающих алкогольной и опиоидной зависимостью, лишили прав. В настоящее время, граждане состоят на диспансерном учете в городской наркологической больнице. Выявленные диагнозы препятствуют безопасному вождению.

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