Водителей страдающих алкогольной и опиоидной зависимостью лишили прав

В настоящее время, граждане состоят на диспансерном учете в городской наркологической больнице. Выявленные диагнозы препятствуют безопасному вождению. Фото: pixabay.com

В настоящее время, граждане состоят на диспансерном учете в городской наркологической больнице. Выявленные диагнозы препятствуют безопасному вождению. Фото: pixabay.com

Прокурор подал в Невский районный суд 2 иска с требованиями лишить граждан, которые состоят на учете в наркологической клинике, водительских удостоверений. После рассмотрения иски были удовлетворены.

Кроме того, прокуратура района в ходе проверки установила, что граждане, состоящие на учете в наркологических клиниках, получили водительские права. При этом люди имели противопоказания к управлению транспортными средствами, так как были выявлены зависимости от алкоголя и опиоидов.

В настоящее время, граждане состоят на диспансерном учете в городской наркологической больнице. Выявленные диагнозы препятствуют безопасному вождению.

Прокуратура района удовлетворена решением суда, ответчики лишены водительский удостоверений.

Ранее Gazeta.SPb сообщала об изъятии водительских прав за скрытые номера.