Театры Петербурга вошли в рейтинг самых богатых культурных учреждений России

Рейтинг самых богатых театров Минкульта составил Forbes. В список вошли три театра из Петербурга.

Так, Мариинский театр оказался на втором месте списка, в прошлом году он получил 6,864 млрд рублей.

На 11 месте расположился Большой драматический театр им. Г. А. Товстоногова с общим доходом в 698 млн рублей.

17 строчку рейтинга занял Малый драматический театр — Театр Европы — 353,4 млн рублей.

Всего на территории России работает 619 театров, 24 из которых находятся в подчинении Министерства культуры. В прошлом году федеральные театры получили почти 29 млрд рублей, из которых 17,1 млрд рублей в виде субсидий от учредителя и 184,7 млн рублей из бюджетных источников регионов. Порядка 10 млрд рублей театры Минкульта заработали на спектаклях и гастролях, 1, млрд рублей добавлены спонсорами и еще 313 млн рублей принесла им деятельность предпринимателей и сдача помещений театра в аренду.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург получил второе место в рейтинге трудолюбивых городов.