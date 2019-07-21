Петербург получил второе место в рейтинге трудолюбивых городов

Первые пять мест получили самые крупные города России.

Пользователи Интернета назвали самые трудолюбивые города России. Первое место получила Москва, второе занял Санкт-Петербург.

За столицу проголосовали 37% респондентов, сообщили Gazeta.SPb в агентстве Турстат 21 июля. Петербург получил 23% голосов. На третьем месте стоит Екатеринбург с 14% голосов. Число респондентов на называется.

Опрос провели накануне Дня трудяги, который отмечают 22 июля.

При взгляде на рейтинг становится понятно, что первую пять мест заняли наиболее крупные города России — кроме трех названных в список включены Нижний Новгород и Екатеринбург. При этом наибольшую зарплату в России получают совсем в других местах — например, в Юно-Сахалинске или Салехарде.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что эксперты назвали вакансии с наибольшей зарплатой в Санкт-Петербурге.