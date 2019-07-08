Эксперты назвали вакансии с наибольшей зарплатой в Петербурге

В топ-5 самых высоких зарплат попали в основном программисты. Фото: pixabay.com
В топ-5 самых высоких зарплат попали в основном программисты. Фото: pixabay.com

Наибольшее число вакансий предлагают в сферах продаж, интернет-технологий и производства.

Работодатели Санкт-Петербурга активнее всего ищут специалистов по продажам, интернет-технологиям, и производству. Значительное число вакансий приходится на сферы недвижимости и строительства, логистики и администрирования.

Топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий сейчас занимает, главным образом, сфера IT, сообщили Gazeta.SPb аналитики сервиса HeadHunter 8 июля. Компании готовы предлагать от 300 тысяч рублей системному архитектору, ведущему разработчику софта и программ для iOS, руководителю IEO/ICO направления. От 250 тысяч рублей может получить главный агроном с/х проекта, директор развития автомобильного предприятия и ведущий инженер по видеостримингу.

В Санкт-Петербурге регистрируют один из самых низких показателей безработицы по стране — около 1,3% населения, по данным Минтруда на апрель.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что петербуржцы начали меньше искать работу.

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