Петербуржцы стали меньше искать работу

Эксперты уверены, что спад вызван сезонностью. Фото: pixabay.com
Эксперты уверены, что спад вызван сезонностью. Фото: pixabay.com

Конкуренция снизилась до шести резюме на одну вакансию в среднем.

Число резюме жителей Петербурга сократилось на 8% в июне по сравнению с маем. При этом число вакансий продолжает увеличиваться.

Количество предложенных рабочих мест увеличилось на 13% по сравнению с июнем 2018 года, и на 12% по сравнению с маем, сообщили Gazeta.SPb эксперты HeadHunter 8 июля. Аналитики уверены, что спад числа открытых резюме связан с сезонностью.

В среднем уровень конкуренции в Петербурге упал до шести резюме на одну вакансию с почти восьми в мае. Разумеется, конкуренция разнится от сфере к сфере: топ-менеджерам, чиновникам и студентам по-прежнему сложно найти работу — на одну вакансию поступает в среднем 13,5 резюме, 12,3 и 10,4 соответственно.

Ранее Gazeta.SPb сообщила данные о средней зарплате в Санкт-Петербурге.

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