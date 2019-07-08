Петербургу по-прежнему не хватает программистов

Предложения в сфере IT составили 16% от всех вакансий июня. Фото: pixabay.com

Предложения в сфере IT составили 16% от всех вакансий июня. Фото: pixabay.com

Средняя зарплата выросла на 5 тысяч по сравнению с прошлым июнем.

В Петербурге не хватает программистов, медиков, банкиров и страховых агентов. Самую высокую зарплату предложили системному архитектору.

На одну вакансию в сферах медицины, консультирования, интернет-технологий в Петербурге претендуют меньше трех человек на вакансию, сообщили Gazeta.SPb аналитики сайта Headhunter 8 июля. При этом предложения в сфере IT составили 16% от общего числа вакансий, открытых в июне — больше программистов ищут только специалистов по продажам (29% всех вакансий). Третье место в списке заняли компании, ищущие сотрудников на производство (11%).

Средняя предлагаемая зарплата в июне осталась прежней по сравнению с маем — 45 тысяч рублей. В 2018 году в июне показатель был не выше 40 тысяч. Больше всего денег в Петербурге предлагают системному архитектору — оклад составляет от 300 тысяч рублей.

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