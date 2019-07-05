Названы самые популярные вакансии у школьников Ленобласти

Для 3,3 тысяч подростков работа этим летом станет первым опытом официального трудоустройства. Фото: pixabay.com

Для 3,3 тысяч подростков работа этим летом станет первым опытом официального трудоустройства. Фото: pixabay.com

С начала года в Ленинградской области трудоустроили 4,5 подростков.

Биржа труда Ленобласти подбирает школьникам Ленобласти временную работу на лето. С начала года в регионе трудоустроили 4,5 тысячи школьников.

Для 3,3 тысяч подростков работа этим летом станет первым опытом официального трудоустройства, сообщили Gazeta.SPb в правительстве Ленобласти 5 июля. Среди вакансий, которые удалось занять подросткам — младший корреспондент, культорганизатор, оператор верстки и электронного набора. Но популярнее всего сфера благоустройства — школьники часто становятся садовниками и дворниками.

В Ленобласти комитет по труду начал выдавать гранты предприятиям, которые берут на работу молодежь. Сейчас дополнительные средства выделили 76 организациям — всего они получили около 23 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Ленобласти биржа труда устроит курсы для жителей старше 50 лет.