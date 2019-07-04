Биржа труда организует курсы для жителей старше 50 лет

В среднем обучение на курсах рассчитано на три месяца. Фото: pixabay
В среднем обучение на курсах рассчитано на три месяца. Фото: pixabay

Жители старшего возраста смогут пройти курсы повышения квалификации, переподготовки и профессиональное обучение.

Курсы будут проводиться по целому ряду направлений, среди них: развитие в IT-технологиях и безопасности жизнедеятельности; водитель погрузчика; маляр; слесарь механосборочных работ; стропальщик; электрогазосварщик; менеджмент в управлении персоналом.

В среднем обучение на курсах рассчитано на три месяца, сообщает пресс-служба Правительства Ленинградской области.

Стипендия в размере регионального МРОТ на время обучения будет выплачиваться тем гражданам, которые не работают. Обучение организовано на площадках крупных образовательных организаций Ленобласти и Санкт-Петербурга. Также обучение будет возможно в удаленном формате — из дома.

Данную программу разработали в рамках реализации майского Указа Президента РФ и федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

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