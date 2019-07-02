Пенсионеров научат пользовать Единой картой петербуржца

Им помогут во всем социальные участковые.

Об этом стало известно сегодня, 2 июля. Обо всем рассказал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на совещании с членами городского правительства. Он попросил вице-губернатора Анну Митянину сделать все, чтобы петербургских пенсионеров научили пользоваться ЕКП. Он отметил, что некоторым из них сложно самим разобраться с новыми технологиями, которым могут быть полезны для них.

Александр Беглов убежден, что карта является элементом цифровой экономики, так что совсем скоро она станет незаменима для всех. Он хочет, чтобы социальные участковые помогли пожилым людям.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Единая карта петербуржца позволит узнать о льготах и мерах поддержки. Она избавит пожилых людей от необходимости хранить множество бумаг, разных справок и ходить по инстанциям – все будет в электронном виде на единой карте.