Директор ЦУМа Алла Вербер скончалась после продолжительной болезни

Директор ЦУМа Алла Вербер скончалась после продолжительной болезни
Фото: https://www.instagram.com/verberalla/

Она умерла в возрасте 61 года.

Об этом стало известно сегодня, 6 августа. Обо всем сообщает Super со ссылкой на источники, близкие к ее семье.

Фэшн-директор ЦУМа и вице-президент компании Mercury Алла Вербер встретила свой последний день в отпуске в Италии. В какой-то момент ей стало плохо и петербурженку госпитализировали. Болезнь, с которой боролась Вербер, спровоцировала отказ всех органов.

Напоминаем, что директор ЦУМа родилась в Ленинграде. На протяжении долгих лет Вербер жила в Канаде и Америке, где начала свою карьеру в модной индустрии, а также работала в области искусства.

Фэшн-директором ЦУМа Алла Вербер стала в 2003 году.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что скончался режиссер бродвейских мюзиклов Харольд Принс. О смерти короля Бродвея сообщает его литературный агент Рик Мирамонтес, по его словам, Принс умер в Рейкъявике после короткой болезни.

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