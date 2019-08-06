Директор ЦУМа Алла Вербер скончалась после продолжительной болезни

Она умерла в возрасте 61 года.

Об этом стало известно сегодня, 6 августа. Обо всем сообщает Super со ссылкой на источники, близкие к ее семье.

Фэшн-директор ЦУМа и вице-президент компании Mercury Алла Вербер встретила свой последний день в отпуске в Италии. В какой-то момент ей стало плохо и петербурженку госпитализировали. Болезнь, с которой боролась Вербер, спровоцировала отказ всех органов.

Напоминаем, что директор ЦУМа родилась в Ленинграде. На протяжении долгих лет Вербер жила в Канаде и Америке, где начала свою карьеру в модной индустрии, а также работала в области искусства.

Фэшн-директором ЦУМа Алла Вербер стала в 2003 году.

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