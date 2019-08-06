Петербуржцы во Фрунзенском районе остались без воды из-за прорыва трубы

Это уже вторая коммунальная авария на Бухарестской за последние сутки.

Все случилось сегодня, 6 августа, у дома 31/1 на Бухарестской улице. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились новостью в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди уверяют, что во Фрунзенском районе из-под земли забили «фонтаны». Судя по фотографиям, которые они выкладывают в сеть, видно, что вся дорога уходит под воду.

Петербуржцы также пишут, что из-за прорыва трубы в домах поблизости нет холодной воды. Пока что ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» никак не комментировал инцидент.

Напоминаем, что первый прорыв на Бухарестской случился еще пятого августа. Тогда затопило дорогу у перекрестка проспекта Славы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Малой Объездной обнаружили дыру в асфальте. Подобный инцидент случается в районе далеко не в первый раз. Петербуржцы подчеркнули, что дело явно не в ливнях, а, скорее всего, в дефектах труб.