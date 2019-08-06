На Малой Объездной обнаружили дыру в асфальте

Асфальт разрушается из-за дефекта труб.

Об этом стало известно сегодня, 6 августа. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Серебка ПРОТИВ!!! #институтский16». Люди пишут, что асфальт под землю на Малой Объездной улице. Они отмечают, что подобный инцидент случается в районе далеко не в первый раз. Петербуржцы подчеркнули, что дело явно не в ливнях, а, скорее всего, в дефектах труб.

«Провалы систематически случаются в нашем микрорайоне в разных местах и разного объема. Сильных дождей давно не было, это не вода»,

— уверяет автор поста.

Очевидцы также вспомнили, что провалы грунта случались также на Орбели. Пока что спецслужбы никак не комментировали инциденты.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Малой Балканской мусоровоз провалился в кювет. При этом, территория ремонтных работ огорожена забором. В комментариях пользователи удивляются тому, как мусоровоз мог очутиться за ограждением.