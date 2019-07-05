На Малой Балканской мусоровоз провалился в кювет

Сегодня, 6 июля, на ограниченной территории дороги на улице Малой Балканской в Санкт-Петербурге случилось удивительное дорожно-транспортное происшествие.

Об инциденте сообщили очевидцы случившегося в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте». По словам свидетелей аварии, мусоровоз провалился в канаву, где, предположительно, проводятся ремонтные работы по замене труб.

При этом, территория ремонтных работ огорожена забором. В комментария пользователи удивляются тому, как мусоровоз мог очутиться за ограждением.

Вскоре забор был приоткрыт для освобождения проезда, но водителю мусоровоза не удавалось вывести транспортное средство из ямы. На помощь к нему поспешили инспекторы ДПС, которые прибыли на место происшествия.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пять человек пострадали в ДТП с маршруткой под Петербургом.