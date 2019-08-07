В Петербурге задержана находящаяся в федеральном розыске

В Красногвардейском районе была задержана женщина, которая находилась в федеральном розыске.

Задержание преступницы произошло на проспекте Наставников днем ранее, 6 августа, около ее дома. Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 30-летняя гражданка разыскивалась по статье 161 Ч. 2 УК РФ (грабеж).

Инициаторами розыска женщины стали УФСИН по Петербургу и Ленобласти. Следственная информация сотрудников правоохранительных органов передана по месту инициирования розыска.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о задержании гражданина, находящегося в федеральном розыске. 35-летнего безработного мужчину задержали сотрудники полиции на территории Витебского вокзала. Гражданина подозревают в тайном хищении чужого имущества, ранее он уже был судим.