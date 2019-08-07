Петербуржец заплатил за ЖКУ 345 тысяч, чтобы улететь за рубеж

Петербуржец заплатил за ЖКУ 345 тысяч, чтобы улететь за рубеж
Запрет на регистрацию авто не впечатлил должника. Фото: pixabay.com

Исполнительный сбор за задержку погашения составил 24 тысячи рублей.

Житель Санкт-Петербурга погасил долг перед ЖКХ, чтобы поехать за границу. Мужчина задолжал за газ, свет и воду свыше 345 тысяч.

Судебные приставы Невского района Петербурга потребовали от петербуржца погасить долг перед “Жилищным агентством Невского района Петербурга”, но должник не отреагировал на требования суда, сообщили Gazeta.SPb в УФССП Петербурга 7 августа. Ему запретили регистрировать авто и ограничили выезд за границу. За задержку в выплате положенных денег петербуржцу добавили исполнительный сбор в 24 тысячи рублей.

Летом петербуржец пришел к приставам и объяснил, что ему очень нужно улететь за пределы РФ. Он погасил долг вместо со сбором в ближайшем банке. Задолженность составила 345 496 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что девушка-пилот погасила долг, чтобы вылететь за рубеж.

выезд из страны долг ЖКУ жкх уфссп
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
До конца года в Мурино, Буграх и Новом Девяткино появятся новые школы и детсады
Петербуржцу попалась в сыре железная начинка
Четыре уроженца закавказья похитили 182 смартфона и сигареты в магазинах ...
Влюбленный армянин похитил “бывшую” в Янино-1
Актер Валентин Гафт перенес инсульт и пока останется в больнице
В Петербурге рабочий обокрал хозяина квартиры вместо зарплаты
Цены на электромобили выросли в два раза в Петербурге
Фиктивный гендиректор охранной фирмы пойдет под суд в Петербурге