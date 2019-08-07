Петербуржец заплатил за ЖКУ 345 тысяч, чтобы улететь за рубеж

Исполнительный сбор за задержку погашения составил 24 тысячи рублей.

Житель Санкт-Петербурга погасил долг перед ЖКХ, чтобы поехать за границу. Мужчина задолжал за газ, свет и воду свыше 345 тысяч.

Судебные приставы Невского района Петербурга потребовали от петербуржца погасить долг перед “Жилищным агентством Невского района Петербурга”, но должник не отреагировал на требования суда, сообщили Gazeta.SPb в УФССП Петербурга 7 августа. Ему запретили регистрировать авто и ограничили выезд за границу. За задержку в выплате положенных денег петербуржцу добавили исполнительный сбор в 24 тысячи рублей.

Летом петербуржец пришел к приставам и объяснил, что ему очень нужно улететь за пределы РФ. Он погасил долг вместо со сбором в ближайшем банке. Задолженность составила 345 496 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что девушка-пилот погасила долг, чтобы вылететь за рубеж.