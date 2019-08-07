Фиктивный гендиректор охранной фирмы пойдет под суд в Петербурге

Мужчина получил 2,5 тысячи рублей за регистрацию юрлица по своим документам.
Жителя Невского района Петербурга обвиняют в незаконном использовании своих документов для создания юрлица. Мужчина получил 2,5 тысячи за должность формального гендиректора.
Петербуржец представил учредительные документы в инспекцию ФНС в марте 2018 года, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 7 августа. По ним власти зарегистрировали охранное предприятие “Авенир”, юрлицо внесли в ЕГРЮЛ.
Позже сотрудники прокуратуры выяснили, что мужчина только формально является гендиректором и не принимает никого участия в жизни предприятия. Он получил за оформление юрлица 2,5 тысячи рублей. Теперь его ждет уголовное дело.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что дагестанец отдал 12 млн рублей фальшивому застройщику в Петербурге.