Фиктивный гендиректор охранной фирмы пойдет под суд в Петербурге

Мужчина никогда не принимал участия в жизни компании. Фото: pixabay.com

Мужчина никогда не принимал участия в жизни компании. Фото: pixabay.com

Мужчина получил 2,5 тысячи рублей за регистрацию юрлица по своим документам.

Жителя Невского района Петербурга обвиняют в незаконном использовании своих документов для создания юрлица. Мужчина получил 2,5 тысячи за должность формального гендиректора.

Петербуржец представил учредительные документы в инспекцию ФНС в марте 2018 года, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 7 августа. По ним власти зарегистрировали охранное предприятие “Авенир”, юрлицо внесли в ЕГРЮЛ.

Позже сотрудники прокуратуры выяснили, что мужчина только формально является гендиректором и не принимает никого участия в жизни предприятия. Он получил за оформление юрлица 2,5 тысячи рублей. Теперь его ждет уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что дагестанец отдал 12 млн рублей фальшивому застройщику в Петербурге.