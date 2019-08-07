Цены на электромобили выросли в два раза в Петербурге

Наиболее высокие цены на электромобили в Москве и Петербурге. Фото: pixabay

Наиболее высокие цены на электромобили в Москве и Петербурге. Фото: pixabay

Эксперты проанализировали рынок электромобилей и выяснили, что, несмотря на его невысокую распространенность, он растет. За год предложение подорожало более чем в два раза.

По данным исследования Авито, во II квартале 2019 года предложение выросло более чем в два с половиной раза (157,7%), по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. На сегодняшний день электромобилям принадлежит лишь небольшая часть авторынка, что связано, как минимум, с трудностью в заправке: по всей стране имеется лишь несколько сотен зарядных станций. За этот же период увеличился спрос на электромобили в полтора раза (56,3%).

В Петербуре средняя цена электромобиля за год уведичилась в более чем два раза — на 108,5% — и достигла 2,02 млн рублей. В тоже время по стране, при данной динамике предложения и спроса, средняя цена электромобиля в течение года почти не менялась.

Наиболее высокие цены на электромобили в Москве и Петербурге, а самые низкие — на Северно Кавказе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что названа цена самой дорогой комнаты в Петербурге.