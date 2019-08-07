Задержан петербуржец, отправляющий девочке интимные фото

Задержан петербуржец, отправляющий девочке интимные фото
Мужчина отправлял фото несовершеннолетней в соцсети. Фото: pixabay.com

Задержан подозреваемый в преступлении сексуального характера. Мужчина присылал в несовершеннолетней интимные фотографии.

Полиция Фрунзенского района совместно со следователями районного отдела ГСУ СК России задержала 6 августа 32-летнего местного жителя, которого подозревают в преступлении.

Как сообщает ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, заявление в полицию о преступлении сексуального характера подала 34-летняя петербурженка. Женщина сообщила, что злоумышленник присылал ее 12-летней дочери в социальной сети интимные фотографии.

У мужчины изъяли компьютер и мобильный телефон. Предполагается, что с них он отправлял сообщения девочке. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сейчас он задержан.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о задержании мужчины, который находился в федеральном розыске.

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Задержан петербуржец, отправляющий девочке интимные фото