Задержан петербуржец, отправляющий девочке интимные фото

Задержан подозреваемый в преступлении сексуального характера. Мужчина присылал в несовершеннолетней интимные фотографии.

Полиция Фрунзенского района совместно со следователями районного отдела ГСУ СК России задержала 6 августа 32-летнего местного жителя, которого подозревают в преступлении.

Как сообщает ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, заявление в полицию о преступлении сексуального характера подала 34-летняя петербурженка. Женщина сообщила, что злоумышленник присылал ее 12-летней дочери в социальной сети интимные фотографии.

У мужчины изъяли компьютер и мобильный телефон. Предполагается, что с них он отправлял сообщения девочке. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сейчас он задержан.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о задержании мужчины, который находился в федеральном розыске.