Жители Адмиралтейского района смогут узнать свой ВИЧ-статус

В Санкт-Петербурге у станции метро «Технологический институт» жители смогут пройти бесплатное тестирование на ВИЧ, исследование проводится анонимно.

Как сообщает пресс-служба Адмиралтейского района, у метрополитена на улице Бронницкая, дом No1-3 сегодня, 7 августа, с 17:00 до 21:00 будет стоять специальный автобус. Мобильный консультационный пункт организован фондом «Диакония».

Помимо прохождения тестирования, сотрудникам пункта можно будет задать волнующие вопросы касаемо ВИЧ/СПИДа и получить необходимую консультацию.

ВИЧ-инфекция – это неизлечимое инфекционное заболевание, которое медленно прогрессирует. Попавший в организм вирус может долгое время никак не проявляться.

Ранее Gazeta.SPb сообщала сколько человек в 2018 году было не допущено в Санкт-Петербург, из-за наличия опасных инфекций.