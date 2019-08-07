С начала года в Петербурге продажи авто выросли на 0,3%

С начала года в Петербурге продажи авто выросли на 0,3%
Топ-20 автодилеров на сегодняшний день держит под контролем более 80% автомобильного рынка Северной столицы. Фото: pixabay

Всего за полгода ведущие петербургские автохолдинги продали почти 60 тысяч автомобилей.

По данным профильного агентства «Auto-Dealer-СПб», 20 крупнейших автодилеров Петербурга смогли реализовать 59 тысяч 527 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что лишь на 0,3% больше показателя аналогичного периода в прошлом году.

Как отмечает агентство,топ-20 автодилеров на сегодняшний день держит под контролем более 80% автомобильного рынка Северной столицы. Из этого можно сделать вывод о продолжающейся концентрации продаж на авторынке города.

Генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин отметил небольшой суммарный рост продаж у ведущих автодилеров на фоне едва заметного снижения реализации автомобилей в Санкт-Петербурге по итогам первых шести месяцев года.

«В этот период на динамику рынка и изменения в рейтинге особое воздействие оказало завершение продаж легковых автомобилей Ford. Некоторым дилерам марки на фоне скидок от импортера удалось добиться положительных результатов», — рассказал Чаплыгин.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что цены на электромобили выросли в два раза в Петербурге.

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