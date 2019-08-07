За рекультивацией Новоселок можно будет следить онлайн

Начиная с сентября рекультивация полигона Новоселки в Левашово будет транслироваться в прямом эфире на сайте администрации Петербурга.

Онлайн-трансляция будет организована в разделе Комитета по благоустройству. Установить камеры на старейшем мусорном полигоне поручил врио губернатора Петербурга Александр Беглов, проинспектировавший вчера работы по рекультивации. Он отметил, что неприятный запах от свалки, на который жаловались жители близлежащих районов, полностью исчез. Кроме того, пропали кормившиеся на полигоне чайки, так как больше половины откосов огромного террикона уже засыпаны песком и укрыты изоляционным материалом. До конца года, по словам Беглова, будут изолированы 70% откосов. К осени будущего года на полигоне будет построена станция дегазации. На первый этап рекультивации из городского бюджета выделено более 750 млн рублей.

Затем в 2021 году начнется второй этап рекультивации, рассчитанный на 2-3 года. На изолированный террикон будет завезена плодородная земля и высажены травы и кустарник. Кроме того, будут построены очистные сооружения.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов оценил масштабы полигона в Левашово