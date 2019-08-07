Дедушка из Пушкина занимался распространением порнографических материалов

Дедушка из Пушкина занимался распространением порнографических материалов
Злоумышленником оказался мужчина 75 лет. Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге задержан пожилой подозреваемый в распространении порнографических материалов в сети.

Сотрудники правоохранительных органов Пушкинского района выявили факт распространения порнографических материалов в сети, в участии которых были задействованы несовершеннолетние.

Как сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в поселке Александровская был задержан 75-летний мужчина. Злоумышленник открыл как для свободного доступа, так и для скачивания материалы «18+». В том числе они были доступны лицам не достигшим совершеннолетия.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 242.1 УК России.

Пожилому гражданину назначена подписка о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о петербуржце, который отправлял интимные фото несовершеннолетней. В полицию обратилась мать 12-летней девочки.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание Пушкинский район
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