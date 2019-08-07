Disney переснимет «Один дома» и другие известные фильмы

«Один дома» может стать как сериалом, так и самостоятельной картиной. Фото: кадр из фильма "Один дома"

«Один дома» может стать как сериалом, так и самостоятельной картиной. Фото: кадр из фильма "Один дома"

Компания Disney планирует вновь перезапустить фильмы кинокомпании Fox. Пересняты будут известные семейные фильмы «Один дома», «Ночь в музее», а также «Дневник слабака» и «Оптом дешевле».

Как сообщает The Hollywood Reporter, Disney снимет ремейк фильма «Один дома». Новая версия станет наиболее современной, дата выхода еще неизвестна. Чтобы обогнать контент на платформах компании, в дальнейшем будут использоваться и другие проекты из библиотеки.

Фильм «Один дома» может стать как сериалом, так и самостоятельной картиной.

Киностудия уже перезапускала знаменитые киноленты. Последние выпущенные фильмы «Алладин» и «Король Лев» собрали большие кассы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в прокат может выйти фильм, который сняли на телефон. Режиссер фильма заявил, что мобильное кино дает свободу и развивает скорость.