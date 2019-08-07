Женщину будут судить за фиктивную регистрацию мигрантов

В 2013 году в России Закон о так называемых "резиновых квартирах" был принят в 2013 году. Фото: Baltphoto

В 2013 году в России Закон о так называемых "резиновых квартирах" был принят в 2013 году. Фото: Baltphoto

Уголовное дело петербурженки, которая сделала из своей жилплощади «резиновую квартиру», направлено в суд. Ей грозит до 3 лет лишения свободы.

Прокуратура Колпинского района утвердила обвинительное заключение в отношении 30-летней женщины, которая обвиняется в фиктивной постановке мигрантов на регистрационный учет. Уголовное дело было возбуждено по ст. 322.3 УК РФ. Прошедшей зимой обвиняемая через многофункциональный центр подала документы на регистрацию у себя дома пятерых граждан ближнего зарубежья. При этом она полностью отдавала себе отчет, что фактически никто из них жить по месту регистрации не собирается, потому что за свои услуги она брала с приезжих вознаграждение, а те, грубо нарушив миграционное законодательство, получали право нахождения на территории России.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что мигрант из Узбекистана изнасиловал 13-летнего сына своей землячки в Петербурге