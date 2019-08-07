Парень, показывающий гениталии в самолете, стал фигурантом уголовного дела

Полицейские обвиняют эксгибициониста в хулиганстве.

Об этом стало известно сегодня, 7 августа. Сначала обо всем рассказали очевидцы, а потом подробностями поделились в ГСУ по Санкт-Петербургу. Молодой человек летел в Крым из Северной столицы. В какой-то момент он начал оголяться, продемонстрировав всем пассажирам гениталии. Зачем он решил раздеться – непонятно. Сразу после приземления самолета эксгибициониста сняли с рейса и отправили в отделение. О хулигане сообщают, что ему всего лишь 22 года. Какое наказание его ожидает – пока не уточняется.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что пассажир Пулково демонстрировал свои гениталии на борту самолета. Сообщение о совершении развратных действий пассажиром авиарейса поступило в дежурную часть отдела МВД России аэропорта Пулково сегодня, 7 августа.