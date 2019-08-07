Пассажир Пулково демонстрировал свои гениталии на борту самолета

На борту самолета авиарейса «Симферополь-Санкт-Петербург» пассажир демонстрировал свои гениталии.

Сообщение о совершении развратных действий пассажиром авиарейса поступило в дежурную часть отдела МВД России аэропорта Пулково сегодня, 7 августа.

Как сообщает УТ МВД России по СЗФО, в настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту случившегося. После посадки самолета в Петербурге, нарушителя доставили в дежурную часть МВД.

Сотрудники полиции проводят проверку для установления обстоятельств произошедшего.

Другие подробности неизвестны.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково» был задержан мигрант. 30-летний мужчина пытался улететь с поддельными документами. До этого он скрывался от сотрудников правоохранительных органов четыре месяца.