Пассажир Пулково демонстрировал свои гениталии на борту самолета

На борту самолета авиарейса «Симферополь-Санкт-Петербург» пассажир демонстрировал свои гениталии.
Сообщение о совершении развратных действий пассажиром авиарейса поступило в дежурную часть отдела МВД России аэропорта Пулково сегодня, 7 августа.
Как сообщает УТ МВД России по СЗФО, в настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту случившегося. После посадки самолета в Петербурге, нарушителя доставили в дежурную часть МВД.
Сотрудники полиции проводят проверку для установления обстоятельств произошедшего.
Другие подробности неизвестны.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково» был задержан мигрант. 30-летний мужчина пытался улететь с поддельными документами. До этого он скрывался от сотрудников правоохранительных органов четыре месяца.