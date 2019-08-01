В Пулково поймали мигранта с поддельным паспортом

Транспортные полицейские СЗФО отчитались о поимке уклониста и вора-рецидивиста.

Транспортные полицейские Северо-Запада задержали трех молодых людей в разных городах округа за разные преступления. В Санкт-Петербурге им удалось поймать 30-летнего мигранта.

Житель ближнего зарубежья 4 месяца скрывался от органов дознания Самарской области. Его задержали в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга за использование подложного документа, рассказали Gazeta.SPb в УТ МВД по СЗФО 1 августа.

Кроме этого, в Мурманске на железнодорожном вокзале взяли 21-летнего вора-рецидивиста. На вокзале в Ярославле задержали 25-летнего молодого человека, который 7 лет уклонялся от военной службы. Он приехал в Россию из Армении: инициаторам розыска уже сообщили о его задержании.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге поймали молодого человека за грабеж.