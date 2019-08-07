Подруга Аллы Вербер считает, что ее могли отравить

Криминальную версию выдвинула Алена Кравец – подруга известной бизнес-леди.

Об этом стало известно сегодня, 7 августа. Обо всем Алена Кравец рассказала портала «Дни.ру». Она считает, что подруга могла умереть не своей смертью – ее мог кто-то отравить. Поводов для этого, убеждена Кравец, предостаточно, ведь Алла Вербер была влиятельной и богатой женщиной.

«Слишком много подозрительных моментов и темных пятен в этой истории со смертью на итальянском курорте. Возможно, Алла с кем-то не поделилась или залезла на поляну чьих-то интересов»,

— поделилась женщина.

Напоминаем, что фэшн-директор ЦУМа скончалась в Италии в 61 год. Пока что официальной версией считается инфаркт, а также отказ внутренних органов. Точную причину смерти установят после вскрытия.

Женщина родилась в Ленинграде, долгое время жила и работала за границей – то в Канаде, то в Америке, а в 2003 году заняла высокую должность в ЦУМе.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что директор ЦУМа Алла Вербер скончалась после продолжительной болезни.